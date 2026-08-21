Mansur Yavaş’tan İsrail'e sert tepki: 'Türkiye'nin adı Netanyahu'nun seçim hesabına malzeme edilemez'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamayla İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Yavaş, saldırıların Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, gelişmelerin zaten kırılgan durumda bulunan bölgede gerilimi daha da artırdığını söyledi.

Ortadoğu’da yıllardır savaşlar, çatışmalar ve büyük insani acılar yaşandığını hatırlatan Yavaş, bölgenin yeni çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in komşumuz Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırılar zaten son derece kırılgan olan komşu bölgemizdeki gerilimi daha da artırmaktadır. Yıllardır savaşların, çatışmaların ve büyük acıların yaşandığı bu coğrafyanın artık yeni gerilimlere değil; barışa, istikrara ve huzura ihtiyacı vardır.”

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail yönetiminin politikalarının bölgedeki barış ve istikrar ihtimalini zayıflattığını savunan Yavaş, Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yavaş şöyle devam etti:

“İsrail yönetiminin izlediği saldırgan politika bölgedeki barış ve istikrar umudunu her geçen gün biraz daha uzaklaştırmaktadır. Başta Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum, İsrail’in başka bir devletin egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıları karşısında sessiz kalmamalıdır.”

“ULUSLARARASI HUKUK, GÜÇLÜ OLANIN DİLEDİĞİ ÜLKEYE SALDIRABİLECEĞİ BİR DÜZEN DEĞİLDİR”

Yavaş, açıklamasında uluslararası hukuk vurgusu da yaptı.

“Uluslararası hukuk, güçlü olanın dilediği ülkeye saldırabileceği bir düzenin adı değildir” diyen Yavaş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Suriye’ye yönelik saldırıları Türkiye ile ilişkilendirmesini ise açıklamasının “en vahim” noktası olarak değerlendirdi.

NETANYAHU’NUN TÜRKİYE AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Yavaş, Netanyahu yönetiminin Suriye’deki saldırılarını Türkiye ile ilişkilendirmesine sert ifadelerle karşılık verdi:

“Ancak bütün bunların içinde ülkemiz açısından en vahim olanı, Netanyahu yönetiminin Suriye’ye yönelik saldırılarını açıkça Türkiye ile ilişkilendirmesi, hatta bu saldırıları Türkiye’ye karşı gerçekleştirdiğini ilan edecek kadar ileri gitmesidir.”

Yavaş, Netanyahu’nun Türkiye’yi İsrail’de yaklaşan seçimlerde siyasi gündemin parçası haline getirmeye çalıştığını savundu:

“On binlerce masumun ölümünden sorumlu Netanyahu’nun, Türkiye’yi hedef göstererek ülkemizin adını yaklaşan seçimlerde kendi siyasi geleceğinin malzemesi hâline getirmeye çalışması kabul edilemez bir hadsizliktir.”

“TÜRK MİLLETİ EN ZOR GÜNLERİNDE KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA AYAĞA KALKTI”

Yavaş, açıklamasının devamında Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine atıfta bulundu:

“Buradan açıkça ifade ediyorum… Türk milleti, en zor günlerinde Kuvayı Milliye ruhuyla ayağa kalkmış, bağımsızlığını kimsenin lütfuyla değil kendi iradesi ve mücadelesiyle kazanmıştır.”

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün bu toprakların geleceğine başkalarının karar vermesine izin vermedik, bugün de vermeyiz.”

“TÜRKİYE’NİN ADI NETANYAHU’NUN SEÇİM MEYDANLARINA MALZEME EDİLEMEZ”

Mansur Yavaş paylaşımını Netanyahu yönetimine yönelik şu sözlerle tamamladı:

“Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tehdit edilemez. Türkiye’nin adı da Netanyahu’nun siyasi hesaplarına ve seçim meydanlarına malzeme edilemez.”