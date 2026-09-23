Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama: Dikkat çeken 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisiyle ilgili yaptığı "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemelidir" sözlerine yanıt veren Yavaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

"MEDYADA SÖYLENENLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

Sosyal medyada yaptığı yazılı açıklamanın ardından Yavaş, Independent Türkçe'ye konuştu.

Yavaş, "İstifanızı bazı çevreler çatı adaylığa soyundu şeklinde yorumlayacaktır" değerlendirmesine şu yanıtı verdi:

"Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum."