Mansur Yavaş'tan yeni 'Vahap Seçer' açıklaması: Melih Gökçek'i hatırlattı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim’de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim sabahı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Seçer’le birlikte gözaltına alınan diğer belediye başkanları ve şüpheliler de adliyeye getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Seçer’in eşi Meral Seçer’i ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, gözaltı yöntemini eleştirirken Seçer hakkındaki iddiaların tutuklama gerektirmediğini düşündüğünü söyledi.

“DAVET EDİLMESİ MÜMKÜNKEN BU ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMASINI HUKUKA UYGUN BULMUYORUM”

Yavaş, belediye başkanları ve kamu görevlileri hakkındaki soruşturmalarda uygulanması gereken usule ilişkin şunları söyledi:

“Ben şimdiye kadar bütün uygulamalarda söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Belediye başkanlarını veya bir kamu görevlisinin soruşturma usulleri bellidir, kendisine davet edilir veya yapılan bir soruşturmada mülkiye müfettişi ya da Sayıştay bir şey tespit ederse savcılığa verir, savcılık çağırır ifadesini alır, yargılar ve sonuçta varsa suçu cezasını çeker. Bunu mesela Keskin Belediye Başkanı örneğinde de gördük. Hesabına rüşvetin gönderildiği banka hesabına kesin olmasına rağmen tutuklanmadı. Yargılandı, mahkum oldu, karar kesinleştikten sonra da görevden alındı.

Yargılanmadan herkes suçsuzdur Anayasa’ya göre. Dolayısıyla bu şekilde gözaltına alınması yasaya uygun değil diye düşünüyorum ben. Ancak suçüstü halinde bu uygulanabilir. Dolayısıyla davet edilmesi mümkünken bu şekilde gözaltına alınmasını hukuka uygun bulmuyorum. Şöyle ki, şu anda Vahap Başkanımız dün bir ifade verdi, gözaltına alınıp bu şekilde uygulamayla da verdiği ifade aynı, davet edilse de aynı ifadeyi verecekti, değişen bir şey olmayacaktı ama madem Türkiye’de konulmuş kurallar var, o kurallar herkes için aynı şekilde uygulanması lazım.”

MELİH GÖKÇEK'İ HATIRLATTI: "ESKİ ABB BAŞKANI YAKA PAÇA GÖTÜRÜLMEDİ"

Yavaş, geçmişte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek hakkında uygulanan yöntemi örnek göstererek şöyle devam etti:

“Örneğin Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı davet edildi, geldi, ifadesini verdi ve ayrıldı, yaka paça götürülmedi. Dolayısıyla öncelikle artık Türkiye’de inşallah bunun son bulmasını bekliyoruz. Birincisi o. İkincisi, geçmiş olsun geldik. Biz daha önceki dönemde 11 belediye başkanı sıklıkla bir araya geliyorduk aileleriyle birlikte. Meral Hanım’ı da tanıyorduk, hem kendisine geçmiş olsun diyelim hem de bilgi aldık yani nedir olaylar diye.”

“YARGILANMAYALIM DEMİYORUZ”

Soruşturmadaki doğrudan temin iddialarına da değinen Yavaş, belediye başkanlarının soruşturmalardan kaçmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bazı doğrudan teminlerden falan bahsedildi ama bildiğimiz gibi doğrudan teminle alım usulleri hatalı bile olsa bunlar ihale sayılmadığı için görevi kötü kullanma suçuna giriyor. O da gene bu hükmün çıkarttığı yasaya göre tutuklama yasağı gerektirmiyor yani tutuklanmıyor.

Sonuç olarak söyleyeceğimiz şu, belediye başkanları olarak hepimiz biz soruşturma usullerine uygulanarak soruşturulmak istiyoruz, soruşturulmadan asla kaçmıyoruz. Yargılanmayalım demiyoruz, bir ayrıcalığımız falan yok ama usulüne uygun yargılanalım diyoruz.”

“TUTUKLANMASINI GEREKTİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK”

Yavaş, Seçer’in geçmişte milletvekilliği yaptığını ve halen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

“Şimdi bir de biraz önce yine basından soranlara da söyledim. Gerekçeli karar yazılırken, hüküm verilirken hakim şunu yazar: suçun işlenişindeki özellikler, şahsın kişiliği, toplum içerisindeki kişiliği falan bunlar dikkate alınır. E şimdi bir büyükşehir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda parlamentoda bu ülkeye milletvekili olarak hizmet etmiş bir büyükşehir belediye başkanının bu şekilde yargılanmaması lazım.

Davet edilir, usulüne uygun bir şekilde yargılanması lazım. İddia edilen şeyleri de bize iletilen şeylere baktığımız kadarıyla tutuklanmasını gerektirecek hiçbir şey yok, inşallah serbest bırakılır ve ailesinin yanına döner diye umuyorum.”

“UMUYORUM ONU DA BOŞA ÇIKARIRLAR”

Bir gazetecinin, operasyonların Türkiye Belediyeler Birliği ve belediyelerde yönetim değişikliğine yol açmayı amaçladığı yönündeki yorumları sorması üzerine Yavaş şu yanıtı verdi:

“Türkiye Belediyeler Birliği’nde bunu gerektirecek bir sayı yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde böyle bir sayı yok. İşte umuyorum onu da kendileri boşa çıkarırlar serbest bırakmak kaydıyla.”