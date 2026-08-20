Mazlum Abdi: ‘SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu tamamlandı’

Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye ile entegrasyona ilişkin bir konuşma yaptı.

İlke TV'nin aktardığına göre Abdi yaptığı konuşmada "Suriye devlet kurumları içindeki askeri, güvenlik ve idari birleştirme süreci sona ermiştir. Mücadelemiz, Kürt halkının haklarının Suriye Anayasası’nda güvence altına alınması için devam edecek" ifadelerini kullandı.

Abdi, 29 Ocak’ta başlayan entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi. Abdi “Kürt halkının haklarının Suriye Anayasasında resmi olarak yer alması ve anayasal güvenceye kavuşturulması için siyasi girişimlerimizi daha ciddi ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu amaçla tüm kesimlerin siyasi mücadeleyi güçlendirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Abdi, “Bugün, hükümetle entegrasyon aşamasının başlamasıyla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki aşamada askeri ve güvenlik entegrasyonunun yanı sıra idari yapıda da köklü değişikliklere gidilecek” dedi.