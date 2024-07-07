‘MEB kitapların gelirine göz dikti’

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

MEB tarafından gönderilen yazıda ders kitaplarının, il ve ilçelerde uygun yerlerde toplanması, toplanan kitapların kilo ve adet bilgilerinin 14 Temmuz’a kadar müdürlüğe bildirilmesi istendi. Geri dönüşüme kazandırılacak kitapların satışına ilişkin açıklamanın ise daha sonra yapılacağı ifade edildi. Söz konusu gelişme okul yöneticileri ve okul aile birliklerince tepkiyle karşılandı.



SATIŞ GELİRİ NE OLACAK?

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Kitapların kime bastırıldığı zaten şaibeli. Şimdi toplanıp kime satılacağı da şaibeli oldu. Bakanlık eski kitapları satarak kendisine kaynak ayıracak. Okullar kaynak olarak yetersizken bakanlık neden bunu yaptığını, gelirin nereye aktarılacağını açıklamalı” değerlendirmesinde bulundu. Eğitim-İş Kocaeli 2 No’lu Şube yönetimi söz konusu olayla ilgili, “Bakanlık okul gelirlerine göz dikti” yorumunda bulundu. Şube başkanı Bülent Metin, “Bakanlık, satacağı kitaplardan elde edeceği geliri nasıl değerlendireceğini açıklamadı. Bu gelirler okullara mı dağıtılacak, yoksa bakanlık tarafından mı değerlendirilecek?” ifadelerini kullandı.

