‘MEB kitapların gelirine göz dikti’
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ders kitaplarının geri dönüşümü ile ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.
MEB tarafından gönderilen yazıda ders
kitaplarının, il ve ilçelerde uygun
yerlerde toplanması, toplanan
kitapların kilo ve adet bilgilerinin
14 Temmuz’a kadar müdürlüğe
bildirilmesi istendi. Geri dönüşüme
kazandırılacak kitapların satışına
ilişkin açıklamanın ise daha sonra
yapılacağı ifade edildi. Söz konusu
gelişme okul yöneticileri ve okul
aile birliklerince tepkiyle karşılandı.
SATIŞ GELİRİ NE OLACAK?
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem
Özbay, “Kitapların kime bastırıldığı
zaten şaibeli. Şimdi toplanıp kime
satılacağı da şaibeli oldu. Bakanlık
eski kitapları satarak kendisine
kaynak ayıracak. Okullar kaynak
olarak yetersizken bakanlık
neden bunu yaptığını, gelirin
nereye aktarılacağını açıklamalı”
değerlendirmesinde bulundu.
Eğitim-İş Kocaeli 2 No’lu Şube
yönetimi söz konusu olayla ilgili,
“Bakanlık okul gelirlerine göz dikti”
yorumunda bulundu. Şube başkanı
Bülent Metin, “Bakanlık, satacağı
kitaplardan elde edeceği geliri nasıl
değerlendireceğini açıklamadı. Bu
gelirler okullara mı dağıtılacak,
yoksa bakanlık tarafından mı
değerlendirilecek?” ifadelerini
kullandı.
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