Meclis'e sunuldu... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Türkiye’nin iç kalesini tahkim edecek'

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", 592 milletvekilinden 360'ının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

12 maddeden oluşan teklifin 7 Ağustos Cuma günü komisyonda, 9 Ağustos Pazar günü ise TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

Düzenlemenin uygulanabilmesi için Millî Güvenlik Kurulunun, PKK/KCK ile bağlantılı bütün yapıların kendilerini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit etmesi gerekecek.

Bu koşulun gerçekleşmesi hâlinde; örgüt kurma veya yönetme, örgüt üyeliği, örgüte bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ile terörün finansmanına ilişkin soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri ertelenecek.

Teklife göre 15 yılın altındaki cezalarda beş, 15 yılın üzerindeki cezalarda ise 10 yıllık erteleme uygulanacak. Bu sürelerin sonunda gerekli koşulların yerine getirilmesi hâlinde cezaların düşmesi öngörülüyor.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenler veya bu cezayı gerektiren suçlar düzenlemenin dışında tutulacak. Buna göre PKK lideri Abdullah Öcalan tekliften yararlanamayacak.

İKİ AYRI KURUL OLUŞTURULACAK

Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında "Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu" kurulacak. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Millî Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak.

TBMM bünyesinde ayrıca 17 üyeli bir İzleme Kurulu oluşturulacak. Kurul üyelerini TBMM Başkanı belirleyecek ve kurul Meclis İçtüzüğü hükümlerine tabi olmayacak.

Erteleme kararları dönemsel olarak değerlendirilecek; gerekli görülmesi hâlinde soruşturma, kovuşturma veya mahkûmiyet nedeniyle doğan hak yoksunluklarının bütün sonuçlarıyla kaldırılması talep edilebilecek.

KURTULMUŞ: ÖNEMLİ BİR MERHALE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

Farklı siyasi anlayışları ortak bir paydada buluşturan çalışmanın, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ülkenin "iç kalesini tahkim edeceğini" belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu çalışma, millî birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikrî iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkânlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."