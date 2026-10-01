Meclis’in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon muhalefetsiz kaldı: Meclis’in açılışına sönük resepsiyon

TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nin 5. yılı için TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılanlardan çok katılmayan isimler dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından YENİ Parti lideri Özgür Özel ve daha önce katılacağını duyuran butlan yönetimi altındaki CHP, resepsiyonda yer almadı.

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu da genel kuruldaki oturumdan sonra Meclis’ten ayrıldı. DEM Parti’nin eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları da etkinliğe katılmazken, partinin grup başkanvekilleri salondaki yerini aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise resepsiyona katıldı ancak sadece TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile selamlaştı. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşmadan ayrıldı.

ŞİMŞEK RESEPSİYONA DA GELMEDİ

Cumhur İttifakı’nın büyük ortaklarından sadece MHP lideri Devlet Bahçeli salonda görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılmadı. Öğlen genel kurul açılışında yer alan çoğu Kabine üyesi resepsiyonda yer almadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katılan isimler arasında yer alırken; fon krizinde eleştirilerin odağındaki isimlerden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resepsiyona katılmadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan resepsiyona katılan liderler arasında yer aldı.

KARADAĞLI İLGİ ÇEKTİ

Öte yandan; Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da resepsiyona katılan dikkat çekici isimlerden oldu. Karadağlı hem salondaki yurttaşlarla hem de personelle fotoğraf çektirdi.