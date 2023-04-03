Meclis seçim tatiline giriyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Ardından CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi seçilen Okan Konuralp’ın, milletvekilliği aday adaylığı istifası nedeniyle boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapılacak.

Genel kurulda ayrıca organize sanayi bölgeleri (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifi ile sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi de görüşülecek.