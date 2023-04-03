Meclis seçim tatiline giriyor

TBMM Genel Kurulu, gelecek hafta 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile girecek. Ancak tatile girmeden önce bu hafta, genel kurulda, Amasra’da meydana gelen maden kazasının araştırılması için kurulan komisyonun raporu görüşülecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00
Meclis seçim tatiline giriyor
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Ardından CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi seçilen Okan Konuralp’ın, milletvekilliği aday adaylığı istifası nedeniyle boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapılacak.

Genel kurulda ayrıca organize sanayi bölgeleri (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifi ile sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi de görüşülecek.


TBMM TBMM Genel Kurulu

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