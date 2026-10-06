'Meclis'te muhalefet tepki gösterir' diye AKP yeni formül buldu: Cemil Tugay'a rozet genel merkezde takılacak

AKP’de yarın yapılacak MYK toplantısı öncesinde dikkat çekici bir buluşma gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre, AKP milletvekilleri saat 11.00’de parti genel merkezinde yapılacak genel değerlendirme toplantısına çağrıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı belirtilen toplantının ardından MYK’nin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kulislerde ise milletvekilleriyle yapılacak toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia konuşuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağı ve parti rozetinin Erdoğan tarafından bu toplantıda takılacağı ileri sürülüyor.

Aktarılan kulis bilgilerine göre, Tugay’ın katılımının ilk olarak TBMM’de yapılacak AKP grup toplantısında duyurulması ve rozet töreninin burada gerçekleştirilmesi seçeneği değerlendirildi. Ancak olası katılımın Meclis’te muhalefetin tepkisini çekebileceği değerlendirmesi üzerine bu formülden vazgeçildiği öne sürüldü.

GENEL MERKEZ FORMÜLÜ

Bu süreçte rozet töreninin ertelenerek gelecek haftaya bırakılması seçeneğinin de gündeme geldiği, ancak son aşamada Tugay’ın katılımının MYK öncesinde genel merkezde milletvekilleriyle yapılacak toplantıda duyurulmasının benimsendiği iddia edildi.

Böylece Tugay’a rozetin TBMM’deki grup toplantısı yerine parti genel merkezinde, milletvekillerinin de katılacağı toplantıda takılmasının planlandığı ifade edildi.

Parti kulislerinde saat 11.00’deki buluşmanın bu nedenle yalnızca rutin bir genel değerlendirme toplantısı olmadığı, Tugay’ın olası katılımının duyurulacağı siyasi bir buluşmaya dönüşebileceği değerlendirmesi yapılıyor.