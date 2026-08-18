Meclis’te yeni oda düzeni: CHP ile Yeni Parti aynı koridorda

Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından TBMM’de iki partinin kullanacağı makam ve çalışma odaları yeniden belirlendi.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemede Özel’in mevcut makam odasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN MAKAM ODASI DEĞİŞMEDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemde kullandığı makam odasını Yeni Parti Genel Başkanı olarak kullanmaya devam edecek.

Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in kullandıkları odalarda da değişikliğe gidilmedi.

GÜNAYDIN'IN ODASI CHP'YE TAHSİS EDİLDİ

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın kullandığı oda ise yeni düzenleme kapsamında CHP’ye tahsis edildi.

Murat Emir’in odasının karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantıları için kullanılan oda da CHP’nin kullanımına bırakıldı.

FAİK ÖZTRAK'A ODA TAHSİSİ

Söz konusu oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’a tahsis edildi. Koridorun devamında bulunan odaların bir bölümünün ise CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.

CHP İLE YENİ PARTİ AYNI KORİDORDA

Yeni düzenlemeyle CHP ve Yeni Parti’nin TBMM’deki çalışma alanları da şekillenmiş oldu. İki partinin milletvekilleri ve grup yönetimleri, Meclis’te aynı koridorda karşılıklı ve yan yana bulunan odalarda çalışmalarını sürdürecek.