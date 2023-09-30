Meclis yarın açılıyor: Erdoğan Genel Kurul'da konuşacak

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:39

Güncelleme: 30.09.2023 - 09:39

Tadilat yapıldı, ses ve elektronik oylama sistemi yenilendi. Yarın açılacak Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28'inci dönem 2'nci yasama yılında Meclis'te 6 siyasi parti grubu olacak.

İLK TÖREN ATATÜRK ANITI'NDA

Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi. Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak.

ERDOĞAN NE MESAJLAR VERECEK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek, kapsamlı bir konuşma gerçekleştirecek. Siyasi partilerin liderleri de Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

MECLİS'TE GÜNDEM YOĞUN

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Teklifin ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

SEZGİN TANRIKILU İÇİN FEZLEKE GÖNDERİLECEK

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

SİVİL ANAYASA ÖNCELİK GÜNDEMLERDEN

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak. Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.