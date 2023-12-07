Meclis'e ziyaretçi yasağı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:03

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:03

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda pazartesi günü başlayacak ve 24 Aralık'a kadar aralıksız sürecek bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulu'nun 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere 11-24 Aralık 2023 tarihleri arasında resmi tatil günleri de dahil olmak üzere her gün için çalışacağı hatırlatıldı.

Genel Kurul'un 11 Aralık 2023 Pazartesi günü ve 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 12.00'de, diğer günler ise saat 11.00'de çalışmalarına başlayacağı ve görüşmelerin günlük programın tamamlanmasına kadar devam edeceği belirtilen duyuruda, milletvekillerinin bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacağı kaydedildi.