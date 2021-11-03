Mehmet Barlas'ın zamlarla sorunu: Anlatılamıyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:24

İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesinde son dönemde enerjiden gıda ürünlerine kadar birçok kalemde peş peşe gelen zamlardan şikayet edildi.

Ancak şikayet konusu olan zamların yapılması değil, halka anlatılamaması oldu. Gazetenin baş yazısını kaleme alan Mehmet Barlas, "Zamlar anlatılamıyor!" başlıklı yazısında, Türkiye'nin gerçek gündeminin geçim endişesi ve pahalı fiyatlar olduğunu vurguladı.

Haberlere bakıldığında Türkiye'nin "petrol ve doğalgaz zengini" ülke olduğunu düşünmeye başlandığını dile getiren Barlas, bunun karşısında enerji fiyatlarına sürekli zam geldiğini ve bu durumun halka doğru şekilde anlatılamadığını belirtti.

Barlas'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Uluslararası toplantılardan ve zirvelerden sonra nihayet Türkiye'nin gerçek gündemine dönüyoruz.

Bu gündemin en önemli maddesi, geniş kitlelerin geçim endişesine sürüklendiği pahalı fiyatlar.

Anlamakta zorlandığım bir durum var. Çoğulcu ve özgürlükçü demokraside hükümetlerin en önemli fonksiyonu diyalogdur, anlatmaktır."

Uluslararası toplantılardan ve zirvelerden sonra nihayet Türkiye'nin gerçek gündemine dönüyoruz.

Bu gündemin en önemli maddesi, geniş kitlelerin geçim endişesine sürüklendiği pahalı fiyatlar.

Anlamakta zorlandığım bir durum var. Çoğulcu ve özgürlükçü demokraside hükümetlerin en önemli fonksiyonu diyalogdur, anlatmaktır.

Türkiye'de ise hepimiz haberlere bakınca Türkiye'nin bir petrol ve doğalgaz zengini olduğunu düşünmeye başladık.

Karadeniz'de bulunan yataklar bir yılı aşkın süredir halkın belleğine yerleşiyor. Ancak enerji fiyatlarına sürekli zam geliyor.

Bu zammı yapanların, Karadeniz'de bulunan enerji kaynaklarının halka ulaşmasının bir zaman alacağını anlaşılır şekilde anlatmaları gerekir.

Acaba dış pazarlara dönük bir önlem mi? Çünkü dünyayı izlediğimiz zaman, mesela Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz"