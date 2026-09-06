Mehmet Şimşek ile fotoğrafı gündem olmuştu: 'İhale Kralı' olarak bilinen Selman Reşitoğlu 'fuhuştan' tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül’de gözaltına alınan isimlerden biri de Ekpet İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşitoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gazete Pano’nun haberine göre 39 yaşındaki Reşitoğlu’nun adı daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı lüks yaşam paylaşımlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Özel jetler, yatlar, lüks otomobiller ve yurt dışı seyahatlerinden çok sayıda fotoğraf paylaşan Reşitoğlu’nun, bu görüntülerin basına yansımasının ardından hesabını gizliye aldığı belirtilmişti.

ŞİRKETLERİNİN KAMU İHALELERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Reşitoğlu’nun lüks yaşamına ilişkin görüntülerin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ekpet İnşaat’ın aldığı kamu ihaleleri de tartışma konusu olmuştu.

Ekpet İnşaat ile kardeşi Veysel Reşitoğlu’nun yüzde 49 ortağı olduğu Avos Grup İnşaat’ın özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı yol yapım ihalelerinin toplam bedeli 10,9 milyar liraya ulaştı.

Veysel Reşitoğlu’nun ortağı olduğu Avos Grup İnşaat’ın da Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yaklaşık 1,5 milyar liralık bir ihale aldığı daha önce basına yansımıştı.

ŞİMŞEK’LE AYNI MASADA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Reşitoğlu’nun gündeme gelmesine neden olan bir diğer görüntü ise Londra’da çekilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Reşitoğlu’nun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le aynı masada bulunduğu görülmüştü. Karede Reşitoğlu’nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu ile iş insanı Gürkan Dölekli de yer alıyordu.

Fotoğrafın ardından açıklama yapan Şimşek, Selman Reşitoğlu ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını belirtmişti. Şimşek, söz konusu fotoğrafların bakanlık görevinde olmadığı Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra ve Batman’da çekildiğini açıklamıştı.

Şimşek buna karşılık, Selman Reşitoğlu’nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu ile İngiltere’de ortak bir şirket kurduğunu doğrulamıştı.

Şimşek, şirketin Ağustos 2021’de Londra’da konut satın alınması amacıyla kurulduğunu ve bunun dışında ticari faaliyette bulunmadığını ifade etmişti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI’NIN KULLANDIĞI ARAÇ DA EKPET’E KAYITLI ÇIKMIŞTI

Reşitoğlu ve şirketi Ekpet İnşaat’ın adı daha önce Şehitkamil Belediyesi’ndeki bir ihale tartışmasında da gündeme gelmişti.

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın kullandığı 06 FIY 825 plakalı aracın Ekpet İnşaat üzerine kayıtlı olduğu aktarılmıştı.