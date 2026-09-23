Mehmet Şimşek 'manipülasyon' uyarısı yapmıştı: O kongrenin sponsoru Tera Yatırım çıktı

Sermaye piyasalarında açığa çıkan büyük 'fon' vurgunun en büyük aktörü olduğu belirtilen finans şirketi Tera Yatırım'la çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

500 bin yatırımcıyı mağdur ettiği belirtilen vurgunla ilgili yapılan tartışmalarda sık sık dile getirilenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili geçen yıl yaptığı "manipülasyon" uyarısı yer alıyordu.

"BAZI FONLAR..."

Bakan Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 9'uncu Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı sözkonusu açılış konuşmasında, sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ve risklerine değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda düzenleme eksikliği var. Manipülasyonla güçlü mücadele edemezsek bu alana güven zayıf kalır. Bu bizim olmazsa olmazımız. Cezaları çok daha ağır hale getireceğiz ve mücadelenin dozunu artıracağız."

AA ONU DA KARARTTI

İşte Şimşek'in bu sözlerine sahne olan konferansın sponsorlarından biri de Tera Yatırım'dı. Şirket konferansın platin "sponsor"ları arasında yer alıyordu.

Toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşan fon krizine ilişkin soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile holging yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı.

Şirketin 4 Kasım 2025 tarihli o konferansa sponsor olarak katılması, kamuya ait Anadolu Ajansı tarafından da haber olarak abonelere servis edilmişti. Ancak AA'nın fon vurgunundan önce yaptığı Tera Yatırım içerikli haberlerini dün itibariyla kaldırması nedeniyle, ilgili habere de artık ulaşılamıyor.