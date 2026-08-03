Mehmet Uçum, Ertuğrul Özkök'ü hedef aldı, 'seçim' mesajı verdi: 'Görünen o ki Meclis karar alacaktır...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından re'sen soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ü hedef aldı ve "erken seçim" mesajı verdi.

Özkök'ün Erdoğan ve İspanya'daki faşist Franco diktatörlüğü arasında bir benzetme yaptığı konuşmasına ilişkin "Her konuda yavan bilgi çöpüyle, taklite dayalı batıcı şekilcilikle kendilerini güya entellektüel zanneden bu tipler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin özelliklerini, demokratlığını ve hukuka bağlığını asla anlayabilecek bir çapa sahip değildir" değerlendirmesinde bulunan Uçum, Özkök'ü "elitist faşist" olarak nitelendirdi.

TARİH VERDİ

Paylaşımın devamında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Uçum, 16 Nisan 2028 tarihini işaret ederek "Gözüken o ki Anayasal bir imkan olan üçüncü kez yani son kez cumhurbaşkanlığı adaylığının yolu TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla açılacaktır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DEMOKRATLIĞI ÜZERİNE ELİTİST FAŞİSTLER SÖZ SÖYLEYEMEZ!



Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır.



Türkiye’de bu elitist faşistlerin,… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) August 3, 2026

"ELİTİST FAŞİST"

Uçum'un "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığı üzerine elitist faşistler söz söylemez" başlıklı yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır...

Bu elitist faşistler aynı zamanda batıcılıkla zihinleri asimle edilmiş, batı fetişisti hatta zihnen batıcılığın kölesi olan tiplerdir. Dolayısıyla batının örtük ama giderek açığa çıkan polis devletlerini demokrasi diye yere göğe sığdıramazlar. Gösteriş düşkünü oldukları için batıdaki parıltılı demokrasi makyajlarına hayran olurlar. Dökülmeye başlamış o makyajın altındaki çirkinliği (İslam ve yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, sosyal devletin yok olmaya gittiğini, geleneksel aileyi ve insan doğasını tehdit eden saldırıları…) görmezler, görmezden gelirler.

Şimdi bunlardan biri İspanya diktatörü Franko’nun döneminin sona ermesinden bahisle Cumhurbaşkanı Erdoğan için mesaj vermeye kalkıyor. Her konuda yavan bilgi çöpüyle, taklite dayalı batıcı şekilcilikle kendilerini güya entelektüel zanneden bu tipler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin özelliklerini, demokratlığını ve hukuka bağlığını asla anlayabilecek bir çapa sahip değildir. Bunlar yabancı eğlence platformlarındaki ideolojik manipülasyona dayanan kimi siyasi dizileri ve filmleri en büyük siyasi öğreti (!) ve devlet tecrübesi (!) olarak gören sığ tiplerdir. Bu seviyesizliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik anlamlı bir değerlendirme yapması mümkün değildir. Nefretlerini, üstünü örtmeye çalışarak ifade etmekten başka bir beceriye sahip olmadıkları bellidir. Bayağılıkları ortadadır."

SEÇİM MESAJI: MECLİS YENİLEME KARARI ALACAKTIR

"Halkımız Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nasıl kıymet verilmesi gerektiğini çeyrek asırdır gösteriyor. Gözüken o ki Anayasal bir imkan olan üçüncü kez yani son kez cumhurbaşkanlığı adaylığının yolu TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla açılacaktır. Eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında (muhtemelen 16 Nisan’da) yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir."

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Hürriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan'ın programına konuk olduğu sırada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece! Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz zaten. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar. Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özkök hakkında soruşturma başlatılmasının ardından yaptığı açıklamada ise "Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Salı akşamı da zaten biletim var, döneceğim. Programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi" demişti.