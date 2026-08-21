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Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı: Sosyal medyada tepki yağdı

Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı: Sosyal medyada tepki yağdı

21.08.2026 12:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı: Sosyal medyada tepki yağdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu, sosyal medya üzerinden hedef aldı. Gökçek'e kısa sürede yüzlerce tepki geldi.
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Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Gökçek'in son hedefi, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu oldu.

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIP HEDEF GÖSTERDİ

Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nun Bodrum'da denizde çekildiği iddia edilen görüntülerini paylaşarak hedef aldı.

Gökçek, paylaşımına "Bilin bakalım Bodrum'da keyif yapan bu hanımefendi kim?" notunu düştü.

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O PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Gökçek'in Dilek İmamoğlu'nu hedef aldığı paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları...

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