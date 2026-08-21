Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı: Sosyal medyada tepki yağdı

Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Gökçek'in son hedefi, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu oldu.
GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIP HEDEF GÖSTERDİ
Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nun Bodrum'da denizde çekildiği iddia edilen görüntülerini paylaşarak hedef aldı.
Gökçek, paylaşımına "Bilin bakalım Bodrum'da keyif yapan bu hanımefendi kim?" notunu düştü.
O PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI
Gökçek'in Dilek İmamoğlu'nu hedef aldığı paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları...