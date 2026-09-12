Melih Gökçek'ten, Bülent Arınç'a 'Davutoğlu'na destek konuşması' üzerinden tepki: 'Herkes kimin nerede durduğunu görsün...'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde "Ağzında sakız şak şak 'her seferinde sıçrayıverdim' demek istedi; utanarak izledim!" ifadeleriyle kendisine yüklenen Bülent Arınç'a yanıt verdi.

Gökçek, Arınç'ın Davutoğlu'na destek vermesini eleştirirken, "Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve 'takdire şayan' görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir. Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Melih Gökçek, feshedilen Gelecek Partisi lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Bülent Arınç'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Arınç düğünde, Gökçek'in geçmişteki açıklamalarını eleştirerek, "Ağzında sakız, şak şak 'her seferinde sıçrayıverdim' demek istedi; utanarak izledim" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın ifadeleri konuklar tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

"İSMİNİ ANMAK İSTEMEDİĞİM O ZAT..."

Gökçek'in Arınç'a yanıtı ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi 'saygın' ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın!

Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, 'Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.' diyeceksin.

İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur. Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve “takdire şayan” görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür.

Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir.

Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."