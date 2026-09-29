Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un mal varlığına el konuldu: Yakalama kararı çıkarıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde getiri sağladığının ortaya çıkmasının ardından, sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da SPK tarafından tasfiye kararı alınan fonlardan üç ayda 11 milyar TL'lik para çekme işlemi gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un tüm mal varlığına el konuldu. Her iki isim için yakalama kararı da çıkarıldı.

Melis Sütşurup Sandal'ın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin TL çektiği iddia edildi.

Aynı iddialarda bu tutarın bir kısmının kâr olduğu, fonda ise yaklaşık 250 milyon TL'lik bakiyenin kaldığı belirtildi.

Mustafa Sandal ve eşinin adının soruşturmada geçmesinden önce Dubai'den oturum izni için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Melis Sütşurup Sandal'ın fondaki parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz dönmediği aktarıldı.

"MELİS İLE KARI KOCA OLMAK DIŞINDA MADDİ ANLAMDA HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Mustafa Sandal, kişisel sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Eşi ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkındaki iddiaların kendisiyle bağdaştırılmasının haksızlık olduğunu belirten ünlü sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur."