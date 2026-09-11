Memleketi Rize'de konuştu: Erdoğan 'Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz' dedi, 'tek gündemini' açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından şehirleri dirençli hale getirdiklerini öne süren Erdoğan, “Tam bir başarı hikayesi yazdık ve Rize'ye 10 milyar lira tutarında yatırım yaptık” dedi.

Muhalefetin gündeminin farklı olduğunu da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz, sizlerin emanetini taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere de karşı sorumluyuz" diye konuştu.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Şehirlerimizi ihya ediyoruz. Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Taş üzerine taş, eser yanına eser koyduk. Durmuyoruz, duraksamıyor, rehavete katılmıyoruz. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi dirençli hale getiriyoruz.

TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. Bin 221 konutun yapımı sürüyor. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de hizmete sunuyoruz.

Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse o şehrin de geleceği o kadar bağlı olur. Edebiyat, müzik ve sanatla bağı olan şehirler sadece binalardan ibaret kalır. Ruhunu kaybeder. Rize Kültür Sokağı'nı da bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyeceğiz. Böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık, eğitime hazır hale getirdik. Tam bir başarı hikayesi yazdık ve Rize'ye 10 milyar lira tutarında yatırım yaptık."

“BİZİM BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ OLAMAZ”

"Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz, sizlerin emanetini taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere de karşı sorumluyuz. Muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz. Aralarındaki kavganın asla tarafı değiliz.

Bizim gündemimizde ülkemizi ateş çemberinden korumak var. Bizim gündemimizde ülkemizi kriz ve çatışmalardan korumak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmek için getirdiniz. Biz de aşkla sizlere hizmet ediyoruz."