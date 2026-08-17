Menderes Belediyesi'ndeki seçim sonrası dikkat çeken 'sevinç' gösterisi: Butlan CHP'si ile AKP işbirliği böyle fotoğraflandı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi AKP’nin adayı Asuman Şen’ kazandı.

Seçim sonrasında çekilen bir fotoğraf karesi dikkati çekti.

Seçimin hemen ardından CHP’li Belediye Meclis Üyesi Harun Bila, AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na ziyarete gitti. Bila’nın yeni Başkanvekili Asuman Şen’i tebrik ettiği ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile samimi poz verdiği görüldü.

YENİ PARTİ’DEN CHP’YE “ANLAŞMA” SUÇLAMASI

Menderes’teki seçimin ardından YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güç, “Etimesgut’un karşılığı olarak Menderes’i verdiler. Bunlar baştan anlaşmışlar. Butlan yönetimi AKP ile anlaşmıştır. Butlan yönetiminin tavrı netleşmiştir. Butlan yönetimi Cumhur İttifakı’nda olduğunu açıkça ilan etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM SONRASI AKP İLÇE BİNASINA GİTTİ

YENİ Parti’nin bu açıklamasının ardından ortaya çıkan görüntüde, CHP’li Harun Bila’nın AKP ilçe binasına gitmesi ve tokalaşması dikkat çekti.