Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu kişilerin, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen 16 kişi, İzmir Adliyesi'ne getirildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta 6 kişi, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.