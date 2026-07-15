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Meral Akşener sessizliğini 15 Temmuz'da bozdu: 'Milletimiz devletini sokaktan topladı'

Meral Akşener sessizliğini 15 Temmuz'da bozdu: 'Milletimiz devletini sokaktan topladı'

15.07.2026 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meral Akşener sessizliğini 15 Temmuz'da bozdu: 'Milletimiz devletini sokaktan topladı'

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener, uzun süren sessizliğini 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bozdu. Akşener, "15 Temmuz gecesi de milletimizin devletini sokaktan topladığı destansı bir mücadele olarak tarihe geçmiştir" dedi.

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İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "15 Temmuz gecesi milletimizin devletini sokaktan topladığı destansı bir mücadele olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Akşener'in açıklaması şöyle:

"İstiklali karakteri bilen, hürriyeti fıtratına mühürleyen, kudretini de her daim millî iradeyle ortaya koyan aziz Türk milleti, tarih boyunca varlığına ve birliğine kasteden hiçbir girişime boyun eğmemiştir. 

Nitekim 15 Temmuz gecesi de milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği ve devletini sokaktan topladığı destansı bir mücadele olarak tarihe geçmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Ağır bedeller ödediğimiz demokrasi yolunda, milletimizin bir daha böylesi acı mücadeleler vermek zorunda kalmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 

Milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığı gerçeği, dün olduğu gibi bugün de yarın da en sarsılmaz teminatımız olmaya devam edecektir."

İlgili Konular: #İyi Parti #Meral Akşener #15 temmuz

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