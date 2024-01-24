Meral Akşener'den Meclis'teki 'İsveç' oylamasına tepki: 'Adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi!'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:49

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İYİ Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti.

* Biz İYİ Parti olarak bu konuda en başında ne söylediysek onun savunucusu olduk. NATO'nun genişleme sürecini önemli bulsak da Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemliydi. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi, nice tornistanları izledik. Dün de gösterdik ki her türlü baskıya dayatmaya rağmen dimdik duran bir İyi Parti var.

AYRINTILAR GELECEK...