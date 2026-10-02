Mersin'deki operasyonda o görüntülerin servis edilmesine büyük tepki: 'Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında bir eve yapılan polis baskınında kaydedilen görüntülerin servis edilmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada kimi hesaplarca paylaşılan görüntülerde, polisin "şafak operasyonu" düzenlediği evlerden birisinde kapıyı açan kadının gece kıyafetiyle olmasına rağmen görüntü kaydı yapıldığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye neden oldu. YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, olaya tepkisini "Al sana ailem güvende! Bu nedir ya…. Hiç bir mahremiyet algınız yok anladık da… Video çekip bunu yayınlamak hukuk devletinde nasıl olabiliyor?" diyerek gösterdi.

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun "Sabahın köründe bir kadının evini basıp, daha üstünü başını toparlayamadan geceliğiyle görüntüsünü çekip medyaya servis etmek nedir? Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmıyor, ama kendilerinden olmayanın kapısına dayanıp rezil etmeye kalkıyorsunuz.Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"ONLARA GÖRE 'DÜŞMAN'A NE YAPILSA MÜBAH"

Gökçe Gökçen ise tepkisini “Bu ne rezalet ya? Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin? Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, ‘kapatır mısınız’ diyen kadına ‘sıkıntı yok bilgi amaçlı’ diye cevap veren polis, görüntüleri basına servis eden bakanlık ise bu ülkede kadınlar nasıl güvende olacak?” ifadeleriyle dile getirdi.

Gökçen “Bu ülkede bir ayrıcalıklılar var, bir de hakları fiilen askıya alınmış olan çoğunluk. Ayrıcalıklı bir avuç azınlık, gücü ele geçirmiş olmanın şımarıklığıyla herkesin namusuna, hakkına, özgürlüğüne göz dikmede hiçbir mahsur görmüyor" dedi.

İktidara yakın kişilere yönelik uygulamalarla diğer yurttaşlara yönelik muamele arasında fark olduğuna dikkat çeken Gökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan da iktidarın gücüyle milyarlar götürenler evinde rahatça uyuyor. Çünkü onlara göre ‘düşman’a ne yapılsa mübah. Toplumun vicdanında büyük yaralar açılıyor. Bugünler unutulur zanneden çok yanılır.”