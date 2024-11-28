'Metastaz 2: Cendere' duruşması ertelendi: Ses kayıtları incelenecek

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:35

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:35

Gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın yazdığı Metastaz 2: Cendere kitabı hakkında söyleşi yapan veya yayınlayan gazeteciler hakkında açılan hakaret ve iftira davasının 10’uncu duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemede, gazeteci Fatih Portakal da ifadesiyle yer aldı. Portakal, kitabı ve Cumhuriyet gazetesindeki yazısını Barış Terkoğlu ile konuştuklarını belirterek, "Eleştiri ile hakaret arasındaki farkı bildiğimi düşünüyorum" dedi ve suçlamaları reddetti.

Öte yandan, söz konusu dava, kitap hakkında söyleşi yapan gazeteciler Can Bursalı, Gökmen Karadağ, Doğan Akın, Nevzat Çiçek, Can Özçelik ve Ayşenur Arslan’ı da kapsıyor.

Mahkeme, dava dosyasındaki iddialara dair ses kayıtlarının incelenip incelenmediği konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına ve sonuçların mahkeme dosyasına eklenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma, 29 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.