MetroPOLL anketinde çok konuşulacak MHP ayrıntısı: Yüzde 40'ı, Erdoğan'ı onaylamadı!

MetroPOLL Araştırma'nın Haziran 2026 anketi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzına ilişkin seçmen eğilimlerini ortaya koydu.

Araştırmada MHP seçmeninin yüzde 40'ı Erdoğan'ı onaylamadığını belirtirken, CHP lideri Özgür Özel'in görev yapışına yönelik genel destek oranı yüzde 50,7 olarak ölçüldü.

MetroPOLL'ün Haziran 2026 anketine göre, Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı Türkiye genelinde yüzde 44,5 olurken, onaylamayanların oranı yüzde 51 olarak belirlendi.

MHP SÇEMENİNDEN AKP'YE SOĞUK DUŞ

Halk TV'de yer alan habere göre, araştırmada seçmenlere, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarında en dikkat çeken verilerden biri MHP seçmenine ilişkin oldu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP'ye oy verdiğini belirten seçmenlerin yüzde 60'ı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, yüzde 40'ı ise onaylamadığını söyledi.

AKP seçmeninde destek oranı yüzde 81,1 olarak ölçülürken, CHP seçmeninin yüzde 83,4'ü ve İyi Parti seçmeninin yüzde 88,8'i Erdoğan'ın görev yapışını onaylamadığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK YÜZDE 50,7

Araştırmada CHP lideri Özgür Özel'in ana muhalefet liderliği performansı da değerlendirildi. Buna göre Özel'in görev yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 50,7 olurken, onaylamayanların oranı yüzde 43,1 olarak kaydedildi.

CHP seçmeninin yüzde 83,8'i Özel'e destek verdiğini belirtirken, AKP seçmeninin yüzde 29,5'i ve MHP seçmeninin yüzde 32,3'ü de Özel'in görev performansını olumlu bulduğunu ifade etti.