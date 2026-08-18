Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Yurttaşlara yöneltilen "Son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor?" sorusu, seçmenin siyasete bakışındaki karamsar tabloyu gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre, siyasi gelişmeler karşısında seçmenin en yoğun hissettiği duygu "kaygı ve endişe" oldu. Yanıtların genel dağılımı şu şekilde gerçekleşti: