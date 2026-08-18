Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Metropoll Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2026" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yurttaşlara yöneltilen "Son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor?" sorusu, seçmenin siyasete bakışındaki karamsar tabloyu gözler önüne serdi.
Anket sonuçlarına göre, siyasi gelişmeler karşısında seçmenin en yoğun hissettiği duygu "kaygı ve endişe" oldu. Yanıtların genel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Kaygı ve endişe: Yüzde 33,6
- Bıkkınlık ve hayal kırıklığı: Yüzde 30,5
- Herhangi bir duygu uyandırmıyor: Yüzde 13,2
- Umut: Yüzde 10,6
- Güven: Yüzde 7,2
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4,9
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitmişti.
Metropoll Araştırma'nın Temmuz 2026'da gerçekleştirdiği bu araştırma, söz konusu seçimlerde sandığa giden ve farklı partilere oy veren seçmenlerin, aradan geçen süre zarfında yaşanan siyasi gelişmeler karşısında geliştirdikleri duygusal tepkileri ölçümledi.