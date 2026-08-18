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Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?
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Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

18.08.2026 16:45:00
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Haber Merkezi
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Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Metropoll Araştırma'nın Temmuz 2026 anketine göre yurttaşların siyasi gelişmeler karşısındaki en baskın duygusu yüzde 33,6 ile "kaygı ve endişe" oldu. "Umut" diyenlerin oranı ise yüzde 10,6'da kaldı.

Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Metropoll Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2026" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Yurttaşlara yöneltilen "Son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor?" sorusu, seçmenin siyasete bakışındaki karamsar tabloyu gözler önüne serdi.  

Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Anket sonuçlarına göre, siyasi gelişmeler karşısında seçmenin en yoğun hissettiği duygu "kaygı ve endişe" oldu. Yanıtların genel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:  

  • Kaygı ve endişe: Yüzde 33,6 
  • Bıkkınlık ve hayal kırıklığı: Yüzde 30,5 
  • Herhangi bir duygu uyandırmıyor: Yüzde 13,2
Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?
  • Umut: Yüzde 10,6 
  • Güven: Yüzde 7,2 
  • Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4,9  
Metropoll Temmuz 2026 anketi: Seçmen siyasette hangi duyguları hissediyor?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitmişti.

Metropoll Araştırma'nın Temmuz 2026'da gerçekleştirdiği bu araştırma, söz konusu seçimlerde sandığa giden ve farklı partilere oy veren seçmenlerin, aradan geçen süre zarfında yaşanan siyasi gelişmeler karşısında geliştirdikleri duygusal tepkileri ölçümledi.  

İlgili Konular: #ANKET #MetroPOLL Araştırma

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