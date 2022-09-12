Mevlüt Çavuşoğlu: Yunan kaşınmaya devam ediyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada son dönemlerde gerilimin arttığı Atina-Ankara hattına dair değerlendirmelerde bulunarak, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" dedi.

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