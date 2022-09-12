Mevlüt Çavuşoğlu: Yunan kaşınmaya devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında konuştu.
Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada son dönemlerde gerilimin arttığı Atina-Ankara hattına dair değerlendirmelerde bulunarak, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" dedi.
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