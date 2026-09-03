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Mezarı açılmıştı: Eski Bakan Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

Mezarı açılmıştı: Eski Bakan Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

3.09.2026 18:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mezarı açılmıştı: Eski Bakan Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Denizolgun ‘un doktoru N.D. gözaltına alındı.
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Aktarılana göre, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Denizolgun ‘un doktoru N.D. yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı.

Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N. D’ nin, emniyetteki işlemleri sonrasında, yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda, dosya savcısına çıkarılacak.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılmasına karar verilmişti. Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’ndaki ön inceleme sürecinin tamamlandığını bildirildi. Dosya, ilgili bilgi ve belgeler üzerinden rapor hazırlanması amacıyla ATK 1. İhtisas Kurulu’na havale edildi.

 

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