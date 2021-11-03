MHP Bodrum ilçe başkanı istifa etti: Yönetim feshedildi
MHP Bodrum İlçe Başkanı Bahattin Kul, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Kul, yaptığı açıklamada “Görevimden istifa kararımı il başkanımıza iletmiştim. Bugün itibariyle ilçe başkanlığı yönetim kurulunun feshi kararı tarafıma ulaştı” dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde MHP İlçe Başkanı Bahattin Kul sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
6 Eylül 2020 tarihede göreve gelen Kul yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibari ile “MHP Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulumuzun “FESHİ” kararı, beklediğimiz doğrultuda, tarafımıza ulaşmış bulunmaktadır. Görev yaptığım, MHP Bodrum İlçe Başkanlığım süresince, desteklerinden ötürü; başta ailem olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerime, Mahalle Temsilcisi arkadaşlarıma, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililerimize, partimize gönül vermiş, bizleri uzaktan yakından destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MHP’nin kural ve kaidelerine yakışır şekilde; Bodrum Belediye Meclisinde, Bodrum ve Bodrum’da yaşayan tüm halkımızın yararına olabilecek her türlü görüş ve düşüncelerimizi ifade etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum."
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