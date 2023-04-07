MHP İzmir 1. Bölge adayı Hasan Kalyoncu kimdir? Hasan Kalyoncu kaç yaşında?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:43

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:43

MHP İzmir 1. Bölge adayı olan Hasan Kalyoncu gündem oldu. Hasan Kalyoncu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HASAN KALYONCU KİMDİR?

Hasan Kalyoncu, 23 Ekim 1969'da Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı ve burada Doçent ve Profesör oldu. Burada uzun yıllar çalışan Kalyoncu, kısa bir süre de Ege Üniversitesi'nde profesör olarak çalıştı. 2017'de Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı oldu ve ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı su ve çevre politikalarında danışman olarak çalıştı.

Kalyoncu, 2018 genel seçimlerinde MHP'den Milletvekili Adayı oldu ve kazandı.



