MHP'li Büyükataman'dan, milliyetçi partilere: 'Terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak yapan siz değil miydiniz?'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman MHP Bursa İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde konuştu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçte önemli eşiklerin aşıldığını belirten Büyükataman, sürecin Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başladığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihin akışı değişmiş, terörizmden beslenen sinsi odakların ülkemizde ve bölgemizde hareket alanı daralmıştır. Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir. Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Terörsüz Türkiye, milli bir mefkure, tarihin akışını değiştiren stratejik bir hedeftir.

Yaklaşık 2 yıl içerisinde birçok önemli eşik aşılmıştır. Son olarak terör örgütünün Suriye kolu olan SDG/YPG'nin feshi süreciyle önemli bir aşamaya gelinmiştir. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimiz neticesinde, terör bataklığı kurutulmakta, bölgemizdeki istikrarsızlık iklimi sona yaklaşmaktadır. Türkiye, kadim bir devlet aklı ile kendi iç cephesini güçlendirmiş, bölgemize umut olmuş ve mücavir coğrafyalarımızdan yönelecek terörizm tehdidini bertaraf etmiştir."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ UZANTISIYLA İTTİFAK YAPAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"

"Kendilerine 'milliyetçilik maskesi takan' bazı partilerin süreci eleştirdiğine dikkat çeken Büyükataman, DEM Parti'yi 'terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirdi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Çıkıp utanmadan Terörsüz Türkiye'nin bir bölünme projesi olduğunu iddia ediyorlar. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişeceği iddiasında bulunuyorlar. Terörle pazarlık yapıldığı, teröre taviz verildiği iftirasını utanmadan atıyorlar. 'Terörle mücadeleden vazgeçiliyor, teröristler affediliyor.' diye karalama kampanyası yürütüyorlar. Soruyoruz, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2024 yerel seçimlerinde ve 16 Nisan 2017 referandumunda terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak ve işbirliği yapan siz değil miydiniz? O günlerde siyasi menfaatleriniz için terörün uzantılarıyla aynı safta dizilirken rahatsız olmuyordunuz da şimdi terörün kökünü kazıyacak olan bu kutlu hedeften mi rahatsız oluyorsunuz?"

'İLK 4 MADDE' AÇIKLAMASI

Büyükataman, sürecin sonunda anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirileceğini öne sürenlere ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişeceği yalanını söylüyorlar. Tüm bu tablo karşısında İP ve peşine takılanlara soruyoruz, şimdi hangi yüzle milletimizin huzuruna çıkacaksınız? Bu alçak kara propagandayı hangi dış güçlerin nam ve hesabına yürütüyorsunuz?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunduğu kongrede MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da konuşma yaptı.

Kongrede, il başkanı olarak seçilen Mehmet Emin Özcanbaz, görevi Muhammet Tekin'den devraldı.