MHP'li Celal Adan'dan Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak sözler: 'Birinci parti MHP olmalı'

Önümüzdeki seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın AKP kanadından partilerinin oy oranına ilişkin iddialı rakamlar ortaya atılırken MHP kanadından ise ilginç bir çıkış geldi.

TBMM Başkanvekili ve MHP'nin önde gelen isimlerinden, İstanbul Milletvekili Celal Adan, “Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var" dedi.

MHP'ye yakın Türkgün gazetesindeki habere göre Adan, sözlerinin devamında da "Ayrıca yapacağımız en önemli hadiselerden bir diğeri de verdiğimiz mücadelede, hırsızın, arsızın nefesinin kesileceği bir sistemi de inşa etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ANKETLERDE DAHA İYİYİZ"

Adan'ın Cumhur İttifakı yerine Meclis'te yalnızca partisini önde görmeyi istemesi dikkat çekerken, akıllara ittifakın diğer ortağı AKP'nin Seçim İşleri Başkanı'nın henüz dün yaptığı açıklama geldi. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz seçimin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğünü söylerken anketlerde partisinin en yakın rakibinin 7-8 puan önünde olduğunu ifade ederek, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" demişti.