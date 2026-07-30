MHP'li Feti Yıldız’dan 'parti kapatma' çıkışı: 'Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' eklenmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, parti kapatmalara ilişkin yasal düzenleme önerisiyle dikkat çekti.

CHP'li belediyelere ve partiye yönelik 'rüşvet ve yolsuzluk' iddialarıyla siyasilere yönelik tutuklamalar sürerken Yıldız, "Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir" dedi.

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ: ''YOLSUZLUK VE RÜŞVET' DE EKLENMELİ''

X hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, Türkiye'de siyasi partilerin kapatılması nedenlerinin Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlendiğini belirterek- "yolsuzluk ve rüşvet odağı olmanın" siyasi parti kapatma nedenlerine eklenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, yasadaki kapatma nedenlerini şöyle sıraladı:

''Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.

Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.

Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.

Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.

Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.''