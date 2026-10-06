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MHP'li Feti Yıldız'dan 'Tayfun Kahraman' açıklaması

MHP'li Feti Yıldız'dan 'Tayfun Kahraman' açıklaması

6.10.2026 13:53:00
Güncellenme:
ANKA
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MHP'li Feti Yıldız'dan 'Tayfun Kahraman' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM'nin tutuklu Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının gerekçesinin Resmi Gazete'de de yayımlanmasıyla ilgili, "Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Tayfun Kahraman hakkında verilenn ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına lişkin "Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi.

Feti Yıldız, partisinin grup toplantısından ayrılırken, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının gerekçesi Resmi Gazete'de de yayımlandığının hatırlatılması üzerine Yıldız, "Yargılanmanın yenilenmesine karar verdi, yani hak ihlali kararı verdi ve ‘yargılamanın yenilenmesi gerekir’ dedi, bunun tartışılacak bir tarafı yok" diye konuştu.

GEREKÇE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruda, Yüksek Mahkeme oy birliğiyle 2 Nisan 2026'da yeniden ihlal ve yeniden yargılama kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı bu kararın gerekçesi de bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

İlgili Konular: #MHP #Feti Yıldız

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