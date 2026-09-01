MHP'li Feti Yıldız'dan yeni yasama dönemi için çağrı: 'Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nu birlikte yenileyebiliriz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada adalet, susma hakkı ve yeni yasama döneminde gündeme gelebilecek yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, yeni adli yılda gözlerin devam eden çok sanıklı yolsuzluk davaları ile iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarında olacağını belirterek, sanıkların savunma ve susma haklarına dikkat çekti.

Susma hakkının suçsuzluk karinesinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu ifade eden Yıldız, "Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür. Genel nitelikteki savunma hakkı kapsamında isnat edilen fiille ilgili olarak susma hakkı Anayasa’nın 38’inci maddesinin 5’inci fıkrası ve CMK’nın 147’nci maddesinde düzenlenmiştir" dedi.

"ADALET İLE KAMU VİCDANI ARASINDAKİ DENGEYİ KORUYARAK"

Açıklamasında "adalet" kavramına ilişkin değerlendirmelere de yer veren Yıldız, adalet tartışmasının tarih boyunca farklı düşünür ve hukukçuların gündeminde olduğunu belirtti.

Yıldız, yeni yasama dönemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yasama yılında, üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu unutmadan, siyasi aidiyetlerimize ve eşitlik, hakkaniyet, tarafsızlık, hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalarak, adalet ile kamu vicdanı arasındaki dengeyi koruyarak, infaz sistemini ıslah etmek dahil olmak üzere Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nu ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’da olduğu gibi birlikte yenileyebiliriz."