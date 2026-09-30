MHP'li Feti Yıldız sıraladı: 'İzleme Komisyonu'nun görevleri ne olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 'Terörsüz Türkiye' ismi verilen süreç ile ilgili komisyona dair paylaşımda bulundu.

Yıldız şunları paylaştı:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi 10 Ağustos’ta 467 Kabul oyuyla yasalaşmıştı.

Yeni Yasama Yılının başlamasıyla birlikte bu yasa kapsamında,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre katılımıyla sürecin şeffaf bir şekilde takibini ve denetlenmesini sağlamak üzere bir İzleme Komisyonu kurulacaktır.

•İzleme Komisyonu'nun temel görev ve yetkileri yasanın 7. maddesinde düzenlenmiştir.

•Komisyon yasa kapsamındaki tüm süreçleri ve uygulamaları yakından takip edecek,

•Yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak,

•Yürütme organı adına süreci yürüten Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun Meclis’e sunduğu bilgilendirmeleri değerlendirecek denetleyecek ve süreç raporları hazırlayacaktır."