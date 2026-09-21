MHP'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdit edildiğini ileri sürdü.
Savaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye sürecinde liderimiz Devlet Bahçeli'yi tehdit edenler oldu.
Terörsüz Türkiye projesine kimler karşı çıkıyor? Amerika rahatsız, İsrail dünden rahatsız.
Bizim içimizde de maalesef rahatsız olanlar meydanlara çıkıp süreci baltalamaya çalışıyorlar."
MHP'li isimden dikkat çeken iddia: 'Bahçeli'yi tehdit edenler oldu'https://t.co/697X3cqZrX pic.twitter.com/VFMhTMIeNw— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 21, 2026