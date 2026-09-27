MHP'li üst düzey isimden dikkat çeken açıklama: Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütlerinin liderleri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ı MHP Genel Merkezinde bir araya getirerek 'barıştırmıştı'.

MHP'nin bu hamlesinin ardından bir başka suç örgütü lideri Sedat Peker de firari durumda yaşadığı BAE'den bir mesajla sevincini dile getirdi.

Peker “Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce ALLAH’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce ALLAH’ım razı olsun" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili ve Medya, İletişi ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bir kullanıcının Peker'in Türkiye'ye dönme temennisinde bulunması üzerine sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Sayın Genel Başkanımızın her defasında “Ülküdaşımızdır” dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."