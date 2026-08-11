MHP'li Yıldız yayına 'özel not' gönderdi: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında mı?

'Çerçeve yasa' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasadan yararlanacak isimler arasında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın olup olmadığı konusunda ise farklı açıklamalar yapıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "Demirtaş ve arkadaşları sadece yasa kapsamındaki TCK 302’den tutuklu. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok" paylaşımını yapmıştı.

Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” ifadelerini kullandı.

Delek bu yorumu üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine not gönderdiğini belirterek "Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. 'Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz' dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve 'Selahattin Demirtaş yasa kapsamında' dedi" ifadelerini kullandı.