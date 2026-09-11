MHP lideri Bahçeli açıkladı: Öcalan için İmralı'da ev inşa edildi

Gazeteci Nagehan Alçı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçle ilgili açıklamalarını aktardı.

Bahçeli'yle MHP Genel Merkezi'nde görüşen Alçı, görüşmede MHP liderinin açıklamalarını Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında şu sözlerle dile gelirdi:

"Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildiğini söyledi. Önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan, ev konforuna sahip bir yer.

Evin içinde normal hayatın akışına uygun şekilde yaşayabileceğini söyledi. Ancak Öcalan'ın henüz bu eve geçmeyi reddettiğini belirtti.

'Neden?' diye sordum. 'Çünkü statü istiyor' dedi."