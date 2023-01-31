MHP’den bağlamalı Tunceli açılımı

MHP'li Lütfi Kaşıkçı ve Yücel Bulut, “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” kapsamında Tunceli'de bulundu. Toplantıda, Alevi yurttaşlarla birlikte, bağlama eşliğinde Alevi deyişleri seslendirildi.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00
MHP’den bağlamalı Tunceli açılımı
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MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da memleketi olan Tunceli’de açılım yaptı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un, partinin “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” kapsamında gittikleri Tunceli’de Alevi yurttaşlarla birlikte, bağlama eşliğinde Alevi deyişleri seslendirdi.

Tunceli’nin köylerini dolaşan milletvekilleri, Alevi yurttaşların sofralarına da konuk oldu. MHP’li Kaşıkçı, “Alevi deyişlerine katılmak çok anlamlıydı. Tunceli Alp’leri aratmayacak kadar güzel” derken, MHP’li Bulut ise “Oyunlar bozulacak, kardeşlik kazanacak” mesajı verdi.


MHP Tunceli Kemal Kılıçdaroğlu

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