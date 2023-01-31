MHP’den bağlamalı Tunceli açılımı
MHP'li Lütfi Kaşıkçı ve Yücel Bulut, “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” kapsamında Tunceli'de bulundu. Toplantıda, Alevi yurttaşlarla birlikte, bağlama eşliğinde Alevi deyişleri seslendirildi.
MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da memleketi olan Tunceli’de açılım yaptı.
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un, partinin “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” kapsamında gittikleri Tunceli’de Alevi yurttaşlarla birlikte, bağlama eşliğinde Alevi deyişleri seslendirdi.
Tunceli’nin köylerini dolaşan milletvekilleri, Alevi yurttaşların sofralarına da konuk oldu. MHP’li Kaşıkçı, “Alevi deyişlerine katılmak çok anlamlıydı. Tunceli Alp’leri aratmayacak kadar güzel” derken, MHP’li Bulut ise “Oyunlar bozulacak, kardeşlik kazanacak” mesajı verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek'
- Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: 'Tekrarlansın!'