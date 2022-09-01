MHP’den ‘erken seçim’ iddialarına yanıt: ‘İstiklal meşalesi yeniden yanacak’
Devlet Bahçeli’nin seçimlere 10 ay kala mitinglere başlaması siyaset kulislerinde “MHP, önceki seçimlere oranla sahaya erken indi” yorumlarını da beraberinde getirdi.
TBMM 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Meclis’in gündeminde pek çok yasa teklifi bulunuyor ancak siyasi partilerin bu yılki öncelikli gündemi seçim olacak. Parti liderleri de peyderpey sahaya iniyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli 2023 seçimlerine dönük ilk mitingini Sivas’ta yapacak. Bahçeli’nin seçimlere 10 ay kala mitinglere başlaması siyaset kulislerinde “MHP, önceki seçimlere oranla sahaya erken indi” yorumlarını da beraberinde getirdi. MHP kanadı, “sahaya erken inildiği” yorumuna şu yanıtı veriyor: “2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun da 100. yılı. Bu tarih Türkiye Cumhuriyeti’ni yeni bin yıla taşıyacak yeni bir beka mücadelesi. Milli Mücadele’nin 100 yıl sonra yeniden tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sinsi ve büyük kuşatma karşısında MHP, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hakikatleri, Anadolu insanıyla paylaşarak, onlarla omuz omuza vererek, Sivas’ta yaktıkları istiklal mesalesini yeniden ateşleyebilmek için millete dönüyor.
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