Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: MHP'li Alpaslan Karaaslan'dan CHP'li meclis üyesine mazbata töreninde saldırı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:42
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seçimi kazanan AKP,’li Oktay Yılmaz’ın mazbata töreni sırasında CHP’li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a kafa atarak burnunu kıran MHP’li Alpaslan Karaaslan’ın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın Zülfikar Bal'a küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.

İL BAŞKANI TEKİN: TASVİP ETMİYORUZ

Öte yandan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde yaşanan tatsız olayı tasvip etmediklerini" belirtip "sağduyu" çağrısı yaptı. 

Konuyla ilgili gerekli incelemenin ayrıntılı bir şekilde yapıldığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bu vesileyle CHP Meclis Üyesi Zülfikar Bak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa siyasetinde sağduyunun hakim olması için hassasiyetle mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Kamuoyununun bilgisine."


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