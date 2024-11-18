MHP’li isimden CHP'ye çirkin itham: 'İçerisinde 50 PKK'lı sayarım'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:52

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:53

MHP tarafından Elazığ'da bir otelde 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' düzenlendi.

Toplantıda konuşan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışını eleştiren CHP'yi hedef aldı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Işıkver, "Devlet Bahçeli’yi anlamak yürek ve feraset ister. Biz niye iftiharla genel başkanımızın her dediğinde imzamızı atarız. Elinde Ahmet’in, Zeynep’inin kanıyla olanlar var. Gönül ve fikir dünyamızı inşa eden Bahçeli’dir onun yanlışı bizim doğrumuzdan üstündedir. Çatlasanız da patlasanız da biz liderimizi terk etmeyiz. Dervişoğlu kim sana ciğer yedirdi de ipi eline aldın? Sonra Tipi tipi anlatacak olursak o da bir gün milliyetçi bir gün kalkıp PKK’lılarla. Yavuz Ağıralioğlu ise siz kimsiniz? Demediniz mi ‘her türlü örgütle görüşülebilir’ Vatan uğruna toprağın bağrına düşmekten bahsedilecekse, fazilet ve cesaretten bahsedilecekse konuşulacak tek lider; Dr. Devlet Bahçeli’dir" dedi.

'CHP İÇERİSİNDE 50 PKK'LI SAYARIM'

"Bunların geçmişi de onları bırakmayacak" diyen Işıkver, şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanımızı sorgulamak kimsenin haddine değildir. Annem Bingöllü babam Elazığlı hadi beni bölün bölebiliyorsunuz. CHP içerisinde 50 PKK’lı sayarım. Liderimizin ardında yürümek bizim için şereftir."