MHP’li Uysal’dan okul yönetimine ‘iş etiği’ mesajı
Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve MHP Milletvekili Levent Uysal, okul yönetimine ve bazı akademisyenlere “iş etiği” mesajı gönderdi. Uysal’ın söz konusu mesajında üstü kapalı bir biçimde, “iş bilincine sahip olmayan ve iş etiğine uymayan” akademisyenlere müdahale edilmesi gerektiği ifade edildi.
Uysal’ın mesajını “gözdağı” olarak değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Bu üniversitenin demokratik ve özerkliğine saygılı bir yaklaşım değil. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki Sayın Levent Uysal Bey üniversiteyi bir şirket gibi görüyor” ifadelerini kullandı.
‘AKADEMİK GEÇMİŞ YOK SAYILDI’
İktidar politikalarının eğitimi de olumsuz etkilediğini ifade eden Eğitimİş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Bütün akademisyenlerin akademik geçmişi yok sayılıyor. Mütevelli heyeti başkanının yazı dili de konudan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Neredeyse her kurumda olduğu gibi liyakatsizlik üniversitelerde de var. Üniversiteler özgür düşüncelerin konuşulması gerekirken bu gibi konuları tartışıyoruz” diye konuştu.
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