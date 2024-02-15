MHP'li Uysal'ın kamu bankasın adına sahte belge düzenlediği iddiası: Meclis'e girdi, yargılanmaktan kurtuldu!

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın iddiaya göre bir kamu bankası adına sahte belge düzenleyerek İsviçre’den 45 milyon avro kredi çekmeye çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Ancak yargılanması gereken Uysal, milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:54
MHP'li Uysal'ın kamu bankasın adına sahte belge düzenlediği iddiası: Meclis'e girdi, yargılanmaktan kurtuldu!
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MHP Mersin Milletvekilli Levent Uysal, 17 Haziran 2022 tarihinde İsviçre’deki IntaCapital isimli finans kuruluşundan, Maslak GY Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi aracılığıyla 45 milyon euro kredi çekmek istedi ve sözleşme imzaladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre finans kuruluşu 500 bin euro depozito ile teminat mektubu talep etti.  Depozitoyu yatıran Uysal, kamu bankası olan VakıfBank’tan aldığını belirttiği teminat mektubunu da finans kuruluşuna teslim etti. Ancak IntaCapital, VakıfBank ile iletişime geçerek teminat mektubunun doğruluğunu teyit etmek istedi.

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BANKA BELGE SAHTE DEDİ

29 Temmuz 2022’de VakıfBank, söz konusu teminat mektubunun sahte olduğunu belirtti. VakıfBank’ın IntaCapital’e yaptığı bildirimde, “VakıfBank antetli belge sahtedir ve geçerli de değildir. Kaldı ki böyle bir teminat mektubu da yok. Bundan sonrası hukuki bir süreç olacak ve ilgili birimlerden arkadaşlarımız İstanbul Savcılığı düzeyinde süreç başlatacaklardır” ifadeleri yer aldı.

Banka, 29 Mart 2023 tarihinde yaptığı bir başka bildirimde yine “Söz konusu belge bankamız personellerimizce düzenlenmedi” ifadeleriyle belgenin sahte olduğunu vurguladı. Uysal’ın imza attığı bu skandaldan çok kısa bir süre sonra, 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimler MHP Mersin Milletvekili olarak Meclis’e girdi. VakıfBank’ın “başlatıyoruz” dediği hukuki sürecin ise hangi aşamada olduğu bilinmiyor.


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