MHP'liler bugünü işaret etmişti: Bahçeli kürsüde...

08 Kasım 2022 Salı, 10:47

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Atatürk kurucu bir liderdir. İlk cumhurbaşkanımızdır. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle birbiriyle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne de varlığından bahsedilecektir. Gazi Mustafa Kemal, hem Türk tarihinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin asal payesi, ortak fikridir. Türk milliyetçiliği Türkiye'nin bağımsızlığını teyit etmekle kalmamış, demokratik yönetimin tesisinin de temel taşı olmuştur.

Kim ne söylerse söylesin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Vatan ve varlık borcumuz tartışmasızdır. 10 Kasım, bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak, bir ifade günüdür. Az sonra detaylarıyla temas edeceğim üzere Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zatın bile sömürgecilerin eline düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ihanettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'ndadır. Asla leke sürdürülmeyecektir.

PERVİN BULDAN'A 'CUMHURİYET' TEPKİSİ

Ölümünün 84. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet'e yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacak. İlelebet nesilden nesile bir dua gibi anlatılarak intikal edecek ve yaşatılacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk milleti belini doğrultmuş, daha güçlü bir şekilde silkinip kalkmayı bilmiştir. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu, değer biçilemeyen bir resim gibi karşımızdadır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği, hepimizde kibre varmayan bir gurur yaşatmaktadır. Ülkemiz doğuyla batı, kuzeyle güney arasında uzadıkça uzayan bir köprü, kucaklaşma sahası, bir yardımseverlik şahikası olarak sivrilmiştir.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ' VURGUSU

Bu hayranlık uyandıran muvafakkiyetinin ardındaki yegane kuvvet Türk milletidir, Cumhur İttifakı'dır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye, pergelin sabit ayağını başkent Ankara'ya koyup diğer ayağıyla 360 derecelik bir görüş açısına erişmiş ve dünyayı bu şekilde kavramıştır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı anlaşması 29 Ekim'de askıya alınmıştı. Bu tahıl bekleyen gıda krizi yaşayan ülkeleri telaşlandırmıştı. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkınımızın ve Sayın Putin'in diyaloğuyla 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaşımı kararlaştırılmıştır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır.

Türkiye bütün insanlara insanlık dersi vermektedir, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir. Batılı ülekeler, insani değerlerin siyasetini yaparken Türkiye seferber olmuştur. Bu mesele bir insan onuru meselesidir.

"DOĞALGAZDA MERKEZ HALİNE GELECEĞİZ"

Türkiye doğalgazda da inşallah merkez haline gelecektir. Türkiye, barışçıl ve milli politikalarıyla güven veren sağlam politikalarıyla mazimizdeki asalet ve görkemli geleceğin ufkunda aşma becerisini Allah'ın izniyle gösterecektir. Türkiyemizle iftihar ediyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Satanlarla, sövenlerle, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için fırsat kovalayanlarla açık seçik mücadele edeceğimizi haykırıyorum. İnsan haklarını sözde değil özde ve samimiyetle savunan ülke Türkiye’dir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLER

Zaman Türkiye zamanıdır. Zemin Türk vatanı, Türk İslam coğrafyalarıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Cumhur'un yıldırımlara taş çıkartan bıçkın mücadelesiyle lider ülke Türkiye olarak tezahür edecektir.

Değerli arkadaşlarım, bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. Amerikan halkı, 36 eyaletin valisini seçmekle birlikte Temsilciler Meclisi'nin tamamını ve Senato'nun 35 sandalyesini oylarıyla belirleyecektir. ABD, sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi kuşatmıştır. Biden, cumhuriyetçilerin senatoda çoğunluğu kazanması halinde kendisi hakkında azil süreci başlatacaklarını açıklamıştır. Biz demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini ve sandık sonuçlarına saygıyı tavsiye ediyoruz. Kaos içindeki bir ABD'nin, bölünme ve ayrışma yoluna girmiş bir ülkenin diğer ülkelere de etkileri olacağını düşünüyoruz.

Brezilya'da seçimler yapılmış, Lula tekrar devlet başkanı seçilmiştir. Fakat bu ülkedeki kaos bitmemiştir. Kore'deki gerginlik gün be gün tırmanmaktadır.

"TÜRKİYE KIŞ KONUSUNDA ÇOK RAHAT"

"(Avrupa ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi) Çok şükür Türkiye kış konusunda çok rahattır. Aksini iddia edenler zillete düşen müfteriler korosudur. İsveç'te yapılan seçimlerden sonra kurulan hükümetin Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları dikkatimizi çekmiştir. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği meselesi, öne çıkan gündemlerimizden biridir. İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımlar attıkları ve terörle aralarına nasıl sınırlar koydukları titizlikle incelenmesi gereken bir husustur."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreterinin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir.

AYRINTILAR GELECEK...

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Ekim’de CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra iktidar tarafından “terör” ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP’ye başörtü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti.

AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebrü Günay ile bir araya gelmişti.

CUMHUR'DA 'HDP' ÇATLAĞI

AKP'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP ile görüşmesinin, MHP tabanında rahatsızlıkla karşılandığı iddia edilmişti.

Önceki gün Halk TV yazarı İsmail Saymaz, söz konusu ziyarete ilişkin MHP'den üst düzey isimle yaptığı görüşmeyi aktarmış ve Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden birinin konuyla ilgili olarak, "Salıyı bekleyin" dediğini söylemişti.

BAHÇELİ 'ERKEN SEÇİMİ' Mİ AÇIKLAYACAK?

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise, bugünki MHP grup toplantısında Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürmüştü.

Cumhuriyet'e konuşan Özkan, AKP'nin HDP ziyaretiyle MHP tabanında rahatsızlık oluştuğunu öğrendiğini belirtip durumun parti genel merkezine de yansıdığını söylemişti.