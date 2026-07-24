Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP'den istifa etti: Paylaşımını sildi

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Derici, şu ifadeleri kullandı:

“Atadan, dededen tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi ben de az önce partimden istifa ettim... Büyük Türk milletinin ve büyük Türk devletinin bekası için mücadelem kanımın son damlasına kadar devam edecek. Zerre tereddüdüm yok. Zerre endişem yok. Biz kazanacağız. Millet kazanacak!”

Söz konusu paylaşımın kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü. Paylaşımın neden silindiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı